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SOIRÉE ROCK Popian

SOIRÉE ROCK Popian samedi 4 juillet 2026.

Adresse
2 Avenue de Laurelle
Ville
34230 Popian
Département
Hérault
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif

Popian

SOIRÉE ROCK

2 Avenue de Laurelle Popian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée Rock à Popian le 4 juillet !
Concert avec animation musicale Get Rhytm Boys dans la cour du Château Popian ambiance rockabilly restauration sur place avec food-trucks   .

2 Avenue de Laurelle Popian 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 52 25 

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English : SOIRÉE ROCK

Rock & Pop Night on July 4!

L’événement SOIRÉE ROCK Popian a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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