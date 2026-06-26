Popian

SOIRÉE ROCK

2 Avenue de Laurelle Popian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée Rock à Popian le 4 juillet !

Concert avec animation musicale Get Rhytm Boys dans la cour du Château Popian ambiance rockabilly restauration sur place avec food-trucks .

2 Avenue de Laurelle Popian 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 52 25

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English : SOIRÉE ROCK

Rock & Pop Night on July 4!

L’événement SOIRÉE ROCK Popian a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT