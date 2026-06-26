SOIRÉE ROCK Popian
SOIRÉE ROCK Popian samedi 4 juillet 2026.
Popian
SOIRÉE ROCK
2 Avenue de Laurelle Popian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée Rock à Popian le 4 juillet !
Concert avec animation musicale Get Rhytm Boys dans la cour du Château Popian ambiance rockabilly restauration sur place avec food-trucks .
2 Avenue de Laurelle Popian 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 52 25
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English : SOIRÉE ROCK
Rock & Pop Night on July 4!
L’événement SOIRÉE ROCK Popian a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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- FÊTE NATIONALE Popian 13 juillet 2026