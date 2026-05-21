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Soirée Rosés | Grands Bourgognes x Château Saint-Maur Grands Bourgognes Brochon

Soirée Rosés | Grands Bourgognes x Château Saint-Maur Grands Bourgognes Brochon jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Grands Bourgognes

Adresse : Chemin de Saule

Ville : 21220 Brochon

Département : Côte-d'Or

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 29 29 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Brochon

Soirée Rosés | Grands Bourgognes x Château Saint-Maur

Grands Bourgognes Chemin de Saule Brochon Côte-d’Or

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Rejoignez-nous pour une soirée estivale dédiée aux rosés du Château Saint-Maur, Cru Classé en Provence.

Dans une ambiance conviviale et festive, venez découvrir une sélection de rosés, profiter d’un moment entre amis et savourer une cuisine au brasero préparée sur place.

Au programme
– Dégustation des rosés Château Saint-Maur
– Bar à vins et offres spéciales sur place
– Restauration au brasero par Ô Rouge
– DJ set pour accompagner la soirée
– Petit marché et ambiance estivale

Un moment idéal pour lancer l’été autour de belles bouteilles !   .

Grands Bourgognes Chemin de Saule Brochon 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Soirée Rosés | Grands Bourgognes x Château Saint-Maur

L’événement Soirée Rosés | Grands Bourgognes x Château Saint-Maur Brochon a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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