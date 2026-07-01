Informations pratiques

Houeillès

Soirée rougail saucisse

Piscine municipale Houeillès Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Sur place ou à emporter

Buvette sur place (boissons, desserts..)

Sur place ou à emporter

Buvette sur place (boissons, desserts..) .

Piscine municipale Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 42 06 79

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English : Soirée rougail saucisse

Eat in or takeout

On-site snack bar (drinks, desserts, etc.)

L’événement Soirée rougail saucisse Houeillès a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coteaux et Landes de Gascogne