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Soirée rougail saucisse Houeillès

vendredi 24 juillet 2026 · Houeillès

Soirée rougail saucisse Houeillès

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Piscine municipale
Ville
47420 Houeillès
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Houeillès

Soirée rougail saucisse

Piscine municipale Houeillès Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Sur place ou à emporter
Buvette sur place (boissons, desserts..)
Sur place ou à emporter
Buvette sur place (boissons, desserts..)   .

Piscine municipale Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 42 06 79 

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English : Soirée rougail saucisse

Eat in or takeout
On-site snack bar (drinks, desserts, etc.)

L’événement Soirée rougail saucisse Houeillès a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coteaux et Landes de Gascogne