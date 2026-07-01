Soirée rougail saucisse Houeillès
vendredi 24 juillet 2026 · Houeillès
Informations pratiques
Houeillès
Soirée rougail saucisse
Piscine municipale Houeillès Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Sur place ou à emporter
Buvette sur place (boissons, desserts..)
Sur place ou à emporter
Buvette sur place (boissons, desserts..) .
Piscine municipale Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 42 06 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée rougail saucisse
Eat in or takeout
On-site snack bar (drinks, desserts, etc.)
L’événement Soirée rougail saucisse Houeillès a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coteaux et Landes de Gascogne