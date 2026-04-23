Soirée rougail saucisses Tréflez
Soirée rougail saucisses Tréflez samedi 16 mai 2026.
Tréflez
Soirée rougail saucisses
Salle Polyvalente Tréflez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Organisée par le Comité de Jumelage Tréflez Lacroix Barrez.
Venez nombreux pour accueillir nos amis aveyronnais !
Sur réservation jusqu’au 13 mai.
Repas et dessert compris, boissons non comprises. .
Salle Polyvalente Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 6 31 08 70 77
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English :
L’événement Soirée rougail saucisses Tréflez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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