Tréflez

Soirée rougail saucisses

Salle Polyvalente Tréflez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Organisée par le Comité de Jumelage Tréflez Lacroix Barrez.

Venez nombreux pour accueillir nos amis aveyronnais !

Sur réservation jusqu’au 13 mai.

Repas et dessert compris, boissons non comprises. .

Salle Polyvalente Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 6 31 08 70 77

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English :

L’événement Soirée rougail saucisses Tréflez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX