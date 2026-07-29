Soirée rouge Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Soirée rouge

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Cette soirée de rentrée mettra en avant les vins rouges de Bergerac et Duras. Venez partager une soirée conviviale et chaleureuse autour de dégustations, animations diverses par Weend Events.

De 19h à 22h • Gratuit • Sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée rouge

L’événement Soirée rouge Bergerac a été mis à jour le 2026-07-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides