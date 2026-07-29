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Soirée rouge Quai Cyrano Bergerac

vendredi 11 septembre 2026 · Quai Cyrano · Bergerac

Soirée rouge Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Quai Cyrano
Adresse
1 Rue des Récollets
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif

Bergerac

Soirée rouge

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Cette soirée de rentrée mettra en avant les vins rouges de Bergerac et Duras. Venez partager une soirée conviviale et chaleureuse autour de dégustations, animations diverses par Weend Events.

De 19h à 22h • Gratuit • Sans réservation   .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 

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English : Soirée rouge

L’événement Soirée rouge Bergerac a été mis à jour le 2026-07-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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