Soirée rouge Quai Cyrano Bergerac
vendredi 11 septembre 2026 · Quai Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Soirée rouge
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Cette soirée de rentrée mettra en avant les vins rouges de Bergerac et Duras. Venez partager une soirée conviviale et chaleureuse autour de dégustations, animations diverses par Weend Events.
De 19h à 22h • Gratuit • Sans réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English : Soirée rouge
L’événement Soirée rouge Bergerac a été mis à jour le 2026-07-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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