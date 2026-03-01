Soirée Saint Patrick à la brasserie Artisanale Explore Brasserie Artisanale Explore Sauzet

Soirée Saint Patrick à la brasserie Artisanale Explore

Brasserie Artisanale Explore 7 chemin de Ronde Sauzet Drôme

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

19€=prix menu seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 16:00:00

fin : 2026-03-17 22:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Venez fêter la Saint Patrick à la Brasserie Explore !

.

Brasserie Artisanale Explore 7 chemin de Ronde Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 75 66 50 cyrille@brasserie-explore.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate Saint Patrick’s Day at Brasserie Explore!

L’événement Soirée Saint Patrick à la brasserie Artisanale Explore Sauzet a été mis à jour le 2026-03-09 par Montélimar Tourisme Agglomération