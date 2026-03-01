Soirée Saint Patrick Salle des fêtes Suilly-la-Tour

Soirée Saint Patrick

Salle des fêtes Rue Saint-Symphorien Suilly-la-Tour Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Rendez-vous pour une soirée Saint Patrick à partir de 19h à la salle des fêtes. Venez jouer, danser et vous restaurer ou bien juste prendre un verre. Soirée jeux et divertissements pour petits et grands (vous pouvez apporter vos jeux de société si vous le souhaitez). Ambiance festive assurée par le groupe les Affoubertis , à partir de 20h30. .

Salle des fêtes Rue Saint-Symphorien Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Saint Patrick

L’événement Soirée Saint Patrick Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire