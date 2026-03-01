Soirée Saint Patrick Salle des fêtes Suilly-la-Tour
Rendez-vous pour une soirée Saint Patrick à partir de 19h à la salle des fêtes. Venez jouer, danser et vous restaurer ou bien juste prendre un verre. Soirée jeux et divertissements pour petits et grands (vous pouvez apporter vos jeux de société si vous le souhaitez). Ambiance festive assurée par le groupe les Affoubertis , à partir de 20h30. .
Salle des fêtes Rue Saint-Symphorien Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
