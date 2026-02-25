Soirée Saint Patrick Parc Sainte Catherine Tréguier

Soirée Saint Patrick

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19 21:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Soirée spéciale Saint Patrick concert de musique irlandaise avec le groupe Loinnir.

Restauration sur place

Stout en pression ! .

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 24 52

