Soirée Saint Patrick Parc Sainte Catherine Tréguier

Soirée Saint Patrick Parc Sainte Catherine Tréguier jeudi 19 mars 2026.

Soirée Saint Patrick

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 18:30:00
fin : 2026-03-19 21:30:00

Date(s) :
2026-03-19

Soirée spéciale Saint Patrick concert de musique irlandaise avec le groupe Loinnir.
Restauration sur place
Stout en pression !   .

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 24 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Saint Patrick Tréguier a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose