Fontiers-Cabardès

SOIRÉE SALSA AU CHAT BARRÉ

route de la loubatière Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :

2026-07-18

19h30 soirée salsa organisée par nos partenaire Tarnais. La soirée sera animée par l’école de danse Salsa danse attitude et Salsa Hermosa de Castres. Entre rigolade et apprentissage, venez participer au temps consacré à l’initiation. Laissez-vous guider !

L’adhésion au Chat Barré est obligatoire (prix libre)

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route de la loubatière Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com

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English :

7:30 p.m.: Salsa night organized by our partners in the Tarn region. The evening will be hosted by the dance schools “Salsa Danse Attitude” and “Salsa Hermosa” from Castres. Combining fun and learning, come join us for a session dedicated to beginners. Let us guide you!

Membership in Le Chat Barré is required (pay what you can)

L’événement SOIRÉE SALSA AU CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-06-18 par