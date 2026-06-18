SOIRÉE SALSA AU CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès
SOIRÉE SALSA AU CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès samedi 18 juillet 2026.
Fontiers-Cabardès
SOIRÉE SALSA AU CHAT BARRÉ
route de la loubatière Fontiers-Cabardès Aude
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18 21:00:00
Date(s) :
2026-07-18
19h30 soirée salsa organisée par nos partenaire Tarnais. La soirée sera animée par l’école de danse Salsa danse attitude et Salsa Hermosa de Castres. Entre rigolade et apprentissage, venez participer au temps consacré à l’initiation. Laissez-vous guider !
L’adhésion au Chat Barré est obligatoire (prix libre)
.
route de la loubatière Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
7:30 p.m.: Salsa night organized by our partners in the Tarn region. The evening will be hosted by the dance schools “Salsa Danse Attitude” and “Salsa Hermosa” from Castres. Combining fun and learning, come join us for a session dedicated to beginners. Let us guide you!
Membership in Le Chat Barré is required (pay what you can)
L’événement SOIRÉE SALSA AU CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-06-18 par
À voir aussi à Fontiers-Cabardès (Aude)
- OUVERTURE DU CHAT BARRÉ SOIRÉE 70’S 80’S Fontiers-Cabardès 3 juillet 2026
- TANUKI BOOMBOX ET DJ CAT Fontiers-Cabardès 10 juillet 2026
- FOIRE AUX VINYLS ET SPICY SOUND SYSTEM Fontiers-Cabardès 11 juillet 2026
- MOBYDICK X DJ CAT Fontiers-Cabardès 17 juillet 2026