Fontiers-Cabardès

MOBYDICK X DJ CAT

Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

A 20h Mobydick

Dick, musicien anglais aux lignes de basse éthérées avec des effets spatiaux et Alien, chanteur écrivain de chansons en français, gratteur de gretsch orange. Looper de drums, guitares et basses additionnelles, chœur enregistrés en direct.

Des grands écarts entre Pink Floyd et Renaud, Bashung et Massive Attack…

A 22h Le Bal Barré avec DJ cat qui vous fera danser sur le dance floor.

Entrée adhésion obligatoire au prix libre

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Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com

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English :

At 8 p.m.: Mobydick

Dick, an English musician known for his bass lines layered with spatial effects, and Alien, a French-language singer-songwriter who plays an orange Gretsch guitar. Loops of drums, additional guitars and bass, and live-recorded backing vocals.

A wide range of styles, from Pink Floyd to Renaud, Bashung to Massive Attack…

At 10 p.m.: Le Bal Barré with DJ Cat, who’ll get you dancing on the dance floor.

Admission: Membership required; pay what you want

L’événement MOBYDICK X DJ CAT Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-06-18 par