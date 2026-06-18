Fontiers-Cabardès

TANUKI BOOMBOX ET DJ CAT

Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

20 h

Tanuki boombox c’est la rencontre de Seb, franco-américain qui a vécu la moitié de sa vie en Angleterre et Sam, anglais qui a passé la moitié de la sienne entre Barcelone et l’Occitanie.

L’un, après ses années punk s’est immergé dans l’électro underground londonien où il explore aussi le monde du dub reggae et de la jungle.

L’autre, adepte de free party et fan de drum and bass a baigné dans la cumbia, l’afro et le ska balkanique des rues de Barcelone.

22 h Le bal Barré avec DJ Cat vous fera dancer sur le dance floor

Entrée adhésion obligatoire au prix libre

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Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com

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English :

8:00 p.m.:

Tanuki Boombox is the collaboration between Seb, a Franco-American who has lived half his life in England, and Sam, an Englishman who has spent half his life between Barcelona and Occitanie.

One of them, after his punk years, immersed himself in London’s underground electro scene, where he also explored the worlds of dub reggae and jungle.

The other, a free-party enthusiast and drum-and-bass fan, has been immersed in cumbia, Afro, and Balkan ska on the streets of Barcelona.

10 p.m.: The Barré dance party with DJ Cat will have you dancing on the dance floor

Admission: Membership required; pay what you can

L’événement TANUKI BOOMBOX ET DJ CAT Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-06-18 par