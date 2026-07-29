Informations pratiques

Guérande

Soirée Salsa, bachata et kizomba

Place du Marché au bois Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Les jeunes du Spot 15/25 ans organisent une soirée SBK Salsa, Bachata et Kizomba. L’objectif est simple faire danser Guérande le temps d’une soirée !

Entre rythmes latinos, coucher de soleil, bonne humeur et convivialité, chacun est invité à venir partager un moment chaleureux et festif. Que l’on souhaite s’initier à la danse, enchaîner quelques pas sur la piste ou simplement profiter de l’ambiance, cette soirée est ouverte à toutes et à tous.

Au programme

18 h à 19 h Initiation gratuite à la salsa, bachata et kizomba avec Marine Bouyer, professeure de danse et intervenante de l’association Street World Dancers

19 h à 22 h Soirée dansante ouverte à toutes et tous

Espace de danse, espace DJ, vente de boissons softs et petite restauration à partager tenus par les jeunes du SPOT. .

Place du Marché au bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 09 97 58 spot15-25@lespep44-49.org

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English :

L’événement Soirée Salsa, bachata et kizomba Guérande a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44