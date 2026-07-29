Soirée Salsa, bachata et kizomba Guérande
samedi 1 août 2026 · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Soirée Salsa, bachata et kizomba
Place du Marché au bois Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Les jeunes du Spot 15/25 ans organisent une soirée SBK Salsa, Bachata et Kizomba. L’objectif est simple faire danser Guérande le temps d’une soirée !
Entre rythmes latinos, coucher de soleil, bonne humeur et convivialité, chacun est invité à venir partager un moment chaleureux et festif. Que l’on souhaite s’initier à la danse, enchaîner quelques pas sur la piste ou simplement profiter de l’ambiance, cette soirée est ouverte à toutes et à tous.
Au programme
18 h à 19 h Initiation gratuite à la salsa, bachata et kizomba avec Marine Bouyer, professeure de danse et intervenante de l’association Street World Dancers
19 h à 22 h Soirée dansante ouverte à toutes et tous
Espace de danse, espace DJ, vente de boissons softs et petite restauration à partager tenus par les jeunes du SPOT. .
Place du Marché au bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 09 97 58 spot15-25@lespep44-49.org
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English :
L’événement Soirée Salsa, bachata et kizomba Guérande a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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