Plomodiern

Soirée salsa, bachata

6 rue de la Presqu’île Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Chausse tes plus belles pompes pour danser quel danseur de Salsa es-tu ? Caliente, tonic, acrobatique ? Viens nous montrer ton déhanchement et si tu sais pas viens à 20h, Nass et Laura sont là pour l’initiation .

6 rue de la Presqu’île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87

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English : Soirée salsa, bachata

L’événement Soirée salsa, bachata Plomodiern a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE