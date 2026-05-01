Soirée salsa, bachata Plomodiern
Soirée salsa, bachata Plomodiern samedi 16 mai 2026.
Plomodiern
Soirée salsa, bachata
6 rue de la Presqu’île Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Chausse tes plus belles pompes pour danser quel danseur de Salsa es-tu ? Caliente, tonic, acrobatique ? Viens nous montrer ton déhanchement et si tu sais pas viens à 20h, Nass et Laura sont là pour l’initiation .
6 rue de la Presqu’île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87
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English : Soirée salsa, bachata
L’événement Soirée salsa, bachata Plomodiern a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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