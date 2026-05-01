Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée salsa, bachata Plomodiern

Soirée salsa, bachata Plomodiern samedi 16 mai 2026.

Adresse : 6 rue de la Presqu'île

Ville : 29550 Plomodiern

Département : Finistère

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Plomodiern

Soirée salsa, bachata

6 rue de la Presqu’île Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Chausse tes plus belles pompes pour danser quel danseur de Salsa es-tu ? Caliente, tonic, acrobatique ? Viens nous montrer ton déhanchement et si tu sais pas viens à 20h, Nass et Laura sont là pour l’initiation   .

6 rue de la Presqu’île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée salsa, bachata

L’événement Soirée salsa, bachata Plomodiern a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

À voir aussi à Plomodiern (Finistère)