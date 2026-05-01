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Soirée salsa, batchata, L’entrepote Plomodiern

Soirée salsa, batchata, L’entrepote Plomodiern samedi 16 mai 2026.

Lieu : L'entrepote

Adresse : 6 Rue de la Presqu Île

Ville : 29550 Plomodiern

Département : Finistère

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Plomodiern

Soirée salsa, batchata,

L’entrepote 6 Rue de la Presqu Île Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Soirée salsa, batchata ouvert à tous.
Animation et initiation   .

L’entrepote 6 Rue de la Presqu Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87 

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English : Soirée salsa, batchata,

L’événement Soirée salsa, batchata, Plomodiern a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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