Soirée salsa, batchata, L’entrepote Plomodiern

Plomodiern

Soirée salsa, batchata,

L’entrepote 6 Rue de la Presqu Île Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Soirée salsa, batchata ouvert à tous.

Animation et initiation .

L’entrepote 6 Rue de la Presqu Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87

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English : Soirée salsa, batchata,

L’événement Soirée salsa, batchata, Plomodiern a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE