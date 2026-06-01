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Soirée Salsa, Batchata L’entrepote Plomodiern

Soirée Salsa, Batchata L’entrepote Plomodiern samedi 20 juin 2026.

Lieu : L'entrepote

Adresse : 6 Rue de la Presqu'Île

Ville : 29550 Plomodiern

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Plomodiern

Soirée Salsa, Batchata

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Soirée salsa et batchata animée par Nass et Laura de Sals’ananas. Initiation à la danse dans le partage et la bonne humeur.   .

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87 

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English :

L’événement Soirée Salsa, Batchata Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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