Soirée Salsa, Batchata L’entrepote Plomodiern
Soirée Salsa, Batchata L’entrepote Plomodiern samedi 20 juin 2026.
Plomodiern
Soirée Salsa, Batchata
L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée salsa et batchata animée par Nass et Laura de Sals’ananas. Initiation à la danse dans le partage et la bonne humeur. .
L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87
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English :
L’événement Soirée Salsa, Batchata Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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