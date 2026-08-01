Soirée SBKS DJ AK-S IBOS Ibos
vendredi 28 août 2026 · IBOS · Ibos
Informations pratiques
Ibos
Soirée SBKS DJ AK-S
IBOS 1 Route de Pau Ibos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-28 01:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Une soirée Afro-Latino animée par l’association LuS’AfriKa et DJ Ak-S.
Que vous soyez débutant, passionné ou danseur confirmé, rejoignez-nous pour partager un moment convivial autour de la Salsa, de la Bachata, de la Kizomba et de la Semba !
UP2PLAY, c’est plus qu’un lieu, c’est une expérience à partager !
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IBOS 1 Route de Pau Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 36 30 03 00
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English :
An Afro-Latino evening hosted by the LuS’AfriKa association and DJ Ak-S.
Whether you’re a beginner, an enthusiast, or an experienced dancer, join us for a fun evening of Salsa, Bachata, Kizomba, and Semba!
UP2PLAY is more than just a place—it’s an experience to share!
L’événement Soirée SBKS DJ AK-S Ibos a été mis à jour le 2026-07-27 par OT de Tarbes|CDT65