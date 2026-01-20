Soirée sévillane Bazas

Soirée sévillane

Halle de la mairie Bazas Gironde

Début : 2026-07-31

2026-07-31

Le Club Taurin de Bazas organise une soirée aux couleurs de l’Espagne avec musique et danses flamenco & sévillane !

19h Ambiance musicale

20h à23h Ballet Flamenco de Bordeaux (Sévillane et Flamenco)

Fin de soirée Ambiance musicale

Restauration sur place, paëlla et buvette. .

