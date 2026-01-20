Soirée sévillane Bazas

Soirée sévillane Bazas vendredi 31 juillet 2026.

Le Club Taurin de Bazas organise une soirée aux couleurs de l’Espagne avec musique et danses flamenco & sévillane !
19h Ambiance musicale
20h à23h Ballet Flamenco de Bordeaux (Sévillane et Flamenco)
Fin de soirée Ambiance musicale
Restauration sur place, paëlla et buvette.   .

Halle de la mairie Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 19 21 78 

