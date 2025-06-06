Soirée solidaire à l’Etna Pizzeria l’Etna Lauzerte

Lauzerte

Soirée solidaire à l’Etna

Pizzeria l’Etna Faubourg D’Auriac Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-28 19:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Une soirée solidaire en faveur de l’association Pour le sourire d’Elena est organisée, à la Pizzeria l’Etna de Lauzerte.

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Pizzeria l’Etna Faubourg D’Auriac Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 18 60

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English :

An evening of solidarity in aid of the Pour le sourire d’Elena association has been organized at the Pizzeria l’Etna in Lauzerte.

L’événement Soirée solidaire à l’Etna Lauzerte a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy