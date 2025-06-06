Soirée solidaire à l’Etna Pizzeria l’Etna Lauzerte
Soirée solidaire à l’Etna Pizzeria l’Etna Lauzerte dimanche 28 juin 2026.
Lauzerte
Soirée solidaire à l’Etna
Pizzeria l’Etna Faubourg D’Auriac Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-28 19:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Une soirée solidaire en faveur de l’association Pour le sourire d’Elena est organisée, à la Pizzeria l’Etna de Lauzerte.
.
Pizzeria l’Etna Faubourg D’Auriac Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 18 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening of solidarity in aid of the Pour le sourire d’Elena association has been organized at the Pizzeria l’Etna in Lauzerte.
L’événement Soirée solidaire à l’Etna Lauzerte a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
À voir aussi à Lauzerte (Tarn-et-Garonne)
- Place aux Métiers d’Art à Lauzerte Initiation à la taille de pierre avec les Joyeux Sculpteurs Lauzerte 11 avril 2026
- Visite guidée de la cité médiévale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 11 avril 2026
- Apéro concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte 11 avril 2026
- Place aux Métiers d’Art à Lauzerte Initiation à la taille de pierre avec les Joyeux Sculpteurs Lauzerte 12 avril 2026
- Visite guidée de la cité médiévale spéciale métiers d’art mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 12 avril 2026