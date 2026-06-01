Soirée Som Qui – Wikiwars, Qui Som, Nantes

Soirée Som Qui – Wikiwars Jeudi 25 juin, 19h00 Qui Som Loire-Atlantique

Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T19:00:00+02:00 – 2026-06-25T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T19:00:00+02:00 – 2026-06-25T21:30:00+02:00

19h-20h : jeu libre

20h-21h30 : tournoi

Pour triompher, il faudra maîtriser l’art du Ctrl+F. La soirée débutera par des matchs de chauffe et des démos pour prendre vos marques, avant de lancer un mini-tournoi avec inscriptions sur place. Au programme : de la vitesse, des malus sadiques infligés par l’arbitre (zoom infini, souris capricieuse…) déjanté, un public en délire qui hurle des conseils (souvent catastrophiques) et une seule quête finale : le titre de champion-ne.

Qui Som 49 rue du Coudray Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/agenda/wikiwars »}]

Le principe est simple mais redoutable : relier deux pages Wikipédia le plus rapidement possible en ne naviguant que via les liens hypertextes internes. wikiwars wikipédia