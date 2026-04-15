Soirée sonore « Mémoires de travail », Écomusée de la Cartoucherie, Survilliers

Soirée sonore « Mémoires de travail » Samedi 23 mai, 18h00 Écomusée de la Cartoucherie Val-d’Oise

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’écomusée de la Cartoucherie vous accueille pour une soirée sonore inédite, mettant à l’honneur la collecte de mémoire sur la Cartoucherie Française.

En effet, depuis 2024, l’agglomération Roissy Pays de France poursuit le travail de collecte de témoignages, d’objets et de documents afin d’approfondir les connaissances sur l’histoire de l’usine et d’enrichir les collections.

Le temps d’une soirée, une création sonore à base de bruits de machines alternant avec des extraits de témoignages d’anciens ouvriers et ouvrières évoquera le travail à la Cartoucherie Française. Tranquillement assis ou en déambulant entre les machines, laissez-vous transporter dans l’univers de l’usine par les voix et une ambiance sonore originale !

Une petite exposition présentera les récentes acquisitions, notamment les dons venus enrichir les collections. Un médiateur pourra répondre à vos questions et vous proposer des éclairages sur les objets et documents exposés.

Création sonore diffusée à intervalles réguliers tout au long de la soirée

Écomusée de la Cartoucherie 24 Grande rue 95470 Survilliers Survilliers 95470 Val-d’Oise Île-de-France 06 11 84 46 47 https://www.roissypaysdefrance.fr/vivre/culture/ecomusee-de-la-cartoucherie Fondé en 2007, le musée-conservatoire de la Cartoucherie a été transféré le 1er janvier 2024 à l’agglomération Roissy Pays de France, et il est devenu à cette occasion un écomusée, plus attentif à son environnement urbain et social.

Machines anciennes, outils, documents, cartouches et autres produits racontent l’histoire de cette usine fondée en 1903, qui a été l’un des plus gros employeurs de la région. Le musée est aussi un point de départ pour découvrir la manière dont la Cartoucherie française a transformé le village de Survilliers en y construisant des logements pour ses employés, mais aussi en leur donnant accès à des services médicaux, sociaux, sportifs et culturels. En transports en commun :

– Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris – arrêt gare de Survilliers-Fosses

– Plusieurs bus relient la gare de Survilliers-Fosses à l’écomusée :

Bus 9501 – arrêt J.P.G. puis 4 minutes de marche

Bus R9/R121 – arrêt Mairie puis 5 minutes de marche

Bus R117 – arrêt Bergerie puis 6 minutes de marche

– Ligne RER B, direction Aéroport CDG Terminal 2 (Tgv) – Arrêt Aéroport Charles-de-Gaulle puis emprunter le bus 9501 depuis Gare de Roissypôle – arrêt J.P.G. puis 4 minutes de marche

En voiture :

Autoroute A1 depuis Paris ou Lille, sortie Survilliers/Fosses (attention, section à péage)

Prendre Grande Rue à Survilliers

Deux parkings publics et gratuits sont disponibles :

– entre le 13 et le 19 Grande rue

– entre le 4 et le 6 rue Jean-Jaurès

Visite libre avec création sonore : « Mémoires de travail »

Chantal Delhommé au contrôle des cartouches, collection Chantal Delhommé