Visite sur l’héritage social et urbain de la Cartoucherie Française, Écomusée de la Cartoucherie, Survilliers

Visite sur l’héritage social et urbain de la Cartoucherie Française Dimanche 7 juin, 15h00 Écomusée de la Cartoucherie Val-d’Oise

Dans la limite des places disponibles – réservation conseillée. Venir avec des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Au départ du musée, le service Patrimoines de l’agglomération Roissy Pays de France vous propose d’explorer les abords de l’usine et ses cités ouvrières à la découverte de l’héritage social et urbain de la Cartoucherie Française et de la vie quotidienne de son personnel.

La Première Guerre mondiale fait connaître à l’entreprise un essor fulgurant qui permet à la direction de construire, dans l’entre-deux-guerres, plus de 200 logements à faible loyer, ce qui modifie considérablement le paysage urbain de Survilliers. Certaines de ces habitations, comme celles de la rue Charles Gabel, illustrent l’influence des cités-jardins sur la construction des logements destinés au personnel de l’usine.

La Cartoucherie française garantit en outre à son personnel des avantages sociaux allant de l’accès aux soins à la création de sociétés locales culturelles et sportives, en passant par la mise à disposition de jardins ouvriers encore visibles aujourd’hui.

Cette visite vous est proposée dans le cadre des Rendez-vous aux jardins organisés par le ministère de la Culture (https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/) et du printemps des cités-jardins organisé par l’association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France (https://www.citesjardins-idf.fr/le-printemps-des-cites-jardins/le-printemps-des-cites-jardins-2026/)

Informations pratiques : Venir avec des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo

Rendez-vous à l’écomusée de la Cartoucherie

Écomusée de la Cartoucherie 24 Grande-Rue 95470 Survilliers Survilliers 95470 Val-d’Oise Île-de-France 06 11 84 46 47 https://www.roissypaysdefrance.fr/vivre/culture/ecomusee-de-la-cartoucherie [{« type »: « email », « value »: « ecomusee.cartoucherie@roissypaysdefrance.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 46 47 »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com »}] [{« link »: « https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/ »}, {« link »: « https://www.citesjardins-idf.fr/le-printemps-des-cites-jardins/le-printemps-des-cites-jardins-2026/ »}] Fondé en 2007, le musée-conservatoire de la Cartoucherie a été transféré le 1er janvier 2024 à l’agglomération Roissy Pays de France, et il est devenu à cette occasion un écomusée, plus attentif à son environnement urbain et social.

Machines anciennes, outils, documents, cartouches et autres produits racontent l’histoire de cette usine fondée en 1903, devenue célèbre pour sa production de cartouches de chasse, de tir de loisir ainsi que pour ses munitions à usage militaire. Le musée est aussi un point de départ pour découvrir la manière dont la Cartoucherie Française, l’un des plus gros employeurs de la région dans l’entre-deux-guerres, a transformé le village de Survilliers en y construisant des logements pour ses employés, mais aussi en leur donnant accès à des services médicaux, sociaux, sportifs et culturels.

Ouvertures et visites sont proposées pendant les vacances scolaires de la zone C. Visites ou animations sont proposées pour les temps forts que sont la Nuit des musées, les journées du patrimoine et la fête de la science. Visites sur réservation pour les groupes. En voiture :

Autoroute A1 depuis Paris ou Lille, sortie Survilliers/Fosses (attention, section à péage)

Prendre Grande Rue à Survilliers

Deux parkings publics et gratuits sont disponibles :

à droite après le 19 Grande Rue

à droite après la clinique vétérinaire des Portes de l’Oise, 4 rue Jean-Jaurès

Transports en commun :

Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris – arrêt gare de Survilliers-Fosses

Plusieurs bus relient la gare de Survilliers-Fosses à l’écomusée :

Bus 9501 – arrêt J.P.G. puis 4 minutes de marche

Bus R9/R121 – arrêt Mairie puis 5 minutes de marche

Bus R117 – arrêt Bergerie puis 6 minutes de marche

Ligne RER B, direction Aéroport CDG Terminal 2 (Tgv) – Arrêt Aéroport Charles-de-Gaulle puis emprunter le bus 9501 depuis Gare de Roissypôle – arrêt J.P.G. puis 4 minutes de marche

Visite commentée sur l’héritage social et urbain de la Cartoucherie Française

© ARCHEA – Roissy Pays de France