Soirée sous le cèdre Château La Haye Saint-Estèphe
jeudi 9 juillet 2026 · Château La Haye · Saint-Estèphe
Informations pratiques
Saint-Estèphe
Soirée sous le cèdre
Château La Haye 1 Chemin de Saint-Afrique Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-08-27 21:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Château La Haye propose une soirée sous le Cèdre, sous le signe des vins du château & d’un apéro gourmand.
Produits locaux et dégustation dans un ambiance conviviale sous le cèdre de la cour du domaine.
Sur réservation. .
Château La Haye 1 Chemin de Saint-Afrique Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 32 18 tourisme@chateaulahaye.com
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English : Soirée sous le cèdre
L’événement Soirée sous le cèdre Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Médoc-Vignoble
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