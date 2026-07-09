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Soirée sous le cèdre Château La Haye Saint-Estèphe

jeudi 9 juillet 2026 · Château La Haye · Saint-Estèphe

Soirée sous le cèdre Château La Haye Saint-Estèphe

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Château La Haye
Adresse
1 Chemin de Saint-Afrique
Ville
33180 Saint-Estèphe
Département
Gironde
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Saint-Estèphe

Soirée sous le cèdre

Château La Haye 1 Chemin de Saint-Afrique Saint-Estèphe Gironde

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-08-27 21:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Château La Haye propose une soirée sous le Cèdre, sous le signe des vins du château & d’un apéro gourmand.
Produits locaux et dégustation dans un ambiance conviviale sous le cèdre de la cour du domaine.
Sur réservation.   .

Château La Haye 1 Chemin de Saint-Afrique Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 32 18  tourisme@chateaulahaye.com

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English : Soirée sous le cèdre

L’événement Soirée sous le cèdre Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Médoc-Vignoble

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