Soirée spéciale Bob Marley La Friche en Herbe Hauts de Bienne
samedi 19 septembre 2026 · La Friche en Herbe · Hauts de Bienne
Informations pratiques
Hauts de Bienne
Soirée spéciale Bob Marley
La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Univers reggae garanti avec Jura Roots Records pour une soirée spéciale Bob Marley ! .
La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Soirée spéciale Bob Marley
L’événement Soirée spéciale Bob Marley Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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