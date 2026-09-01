Soirée spéciale Bob Marley La Friche en Herbe Hauts de Bienne

samedi 19 septembre 2026 · La Friche en Herbe · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Hauts de Bienne

Soirée spéciale Bob Marley

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Univers reggae garanti avec Jura Roots Records pour une soirée spéciale Bob Marley ! .

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Soirée spéciale Bob Marley

L’événement Soirée spéciale Bob Marley Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE