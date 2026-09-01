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AGENDA · Hauts de Bienne

Soirée spéciale Depeche Mode La Friche en Herbe Hauts de Bienne

samedi 26 septembre 2026 · La Friche en Herbe · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Friche en Herbe
Adresse
15 Rue Émile Zola
Ville
39400 Hauts de Bienne
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Hauts de Bienne

Soirée spéciale Depeche Mode

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Flash fashion tribute to Depeche Mode ! Une soirée électro & rock alternatif à ne pas manquer.   .

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Soirée spéciale Depeche Mode Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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