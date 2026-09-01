Soirée spéciale Depeche Mode La Friche en Herbe Hauts de Bienne

samedi 26 septembre 2026 · La Friche en Herbe · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Hauts de Bienne

Soirée spéciale Depeche Mode

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Flash fashion tribute to Depeche Mode ! Une soirée électro & rock alternatif à ne pas manquer. .

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Soirée spéciale Depeche Mode Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE