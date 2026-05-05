Soirée spéciale Salsa cubaine, La Canopée, Genève

Soirée spéciale Salsa cubaine 4 juillet – 15 août, certains samedis La Canopée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T19:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

Envie de vous essayer à la salsa cubaine? Rendez-vous sur la scène de la Canopée, transformée en une vaste piste de danse, pour une soirée dédiée à cette danse cubaine proposée par BeYou Dance.

Au programme de la soirée:

initiation à la salsa cubaine de 19h à 20h

pratique de la salsa cubaine de 20h à 22h.

Un riche programme durant tout l’été

Cette activité est proposée dans le cadre des animations estivales de la Canopée.

Ce lieu de détente au bord de l’eau, situé sur le Quai Gustave-Ador, accueille le public du 29 mai au 16 août 2026, avec des soirées dansantes, des cours de sport, des plateaux d’humour et plein d’autres surprises!

Découvrez tout le programme sur la page L’été à la Canopée

La Canopée Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« link »: « https://www.geneve.ch/faire-geneve/faire-geneve-saisons/ete-geneve/ete-canopee »}]

Profitez de la vue sur le Léman pour vous initier gratuitement à cette danse puis pour la pratiquer durant toute la soirée à la Canopée.