Soirée sur la faune de la nuit Saint-Martin-Château samedi 13 juin 2026.

Saint-Martin-Château

Soirée sur la faune de la nuit

Le Bourg Saint-Martin-Château Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Une nuit au cœur du vivant et de l’imaginaire

Passez une soirée immersive entre nature, écoute sensible et récit initiatique.

La soirée débutera par une exploration nocturne de la forêt une invitation à tendre l’oreille pour écouter la faune de la nuit, reconnaître les bruissements, les chants et les présences discrètes des animaux, ressentir les vibrations du vivant et s’ouvrir, pas à pas, aux mystères de la forêt.

Ensuite, découverte avec Per Silvas du Conte de la Femme égarée, porté par Sandrine Gniady.

Ce récit initiatique, à la fois effroyable et réconfortant, s’adresse à tous les publics à partir de 13 ans.

Enfin, pour prolonger cette immersion dans le monde nocturne, la soirée se clôturera par une observation des papillons de nuit des projections lumineuses seront installées sur le mur de l’église afin d’attirer et contempler ces fascinants habitants de la nuit. .

Le Bourg Saint-Martin-Château 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine yoann.lechampdespossibles@gmail.com

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English : Soirée sur la faune de la nuit

L’événement Soirée sur la faune de la nuit Saint-Martin-Château a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Creuse Sud Ouest