Issigeac

Soirée surprise

Parking de la Banège Issigeac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

On vous en dit pas plus, c’est une surprise !!!

Restaurant et buvette sur place. .

Parking de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 40 laura.erard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée surprise

L’événement Soirée surprise Issigeac a été mis à jour le 2026-05-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides