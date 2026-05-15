Soirée surprise Issigeac
Soirée surprise Issigeac samedi 22 août 2026.
Issigeac
Soirée surprise
Parking de la Banège Issigeac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
On vous en dit pas plus, c’est une surprise !!!
Restaurant et buvette sur place. .
Parking de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 40 laura.erard@gmail.com
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English : Soirée surprise
L’événement Soirée surprise Issigeac a été mis à jour le 2026-05-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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