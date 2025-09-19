Soirée swing + Initiation danse swing – Gratuit Wave Surf Café Bordeaux
Soirée swing + Initiation danse swing – Gratuit Wave Surf Café Bordeaux vendredi 6 mars 2026.
Soirée swing + Initiation danse swing – Gratuit Vendredi 6 mars 2026, 19h00 Wave Surf Café Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-06T19:00:00 – 2026-03-06T23:55:00
Fin : 2026-03-06T19:00:00 – 2026-03-06T23:55:00
Saison 2025-2026 : SAVE THE DATE !
Soirées Swing + Initiations
de 19h à Minuit
Vendredi 19 Septembre 2025 : Soirée de rentrée
Vendredi 12 Décembre 2025 : CHRISTMAS PARTY
Vendredi 6 Mars 2026
Vendredi 19 Juin 2026 – SUMMER HOLIDAYS PARTY
au WAVE SURF CAFE :
170 Cours du Médoc – Gallerie Tatry – Bordeaux
https://bordeaux.wave-surf-cafe.fr
Parking + petite restauration
Merci au WSC de nous accueillir dans leurs locaux
Ouvert à tous adhérents et non adhérents
A bientôt pour de jolis moments de partage
L’Abus de Swing est recommandé pour la santé !
Page Facebook : @tapswing
Wave Surf Café 170 cours du Médoc 33000 BORDEAUX Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine https://bordeaux.wave-surf-cafe.fr/ [{« type »: « email », « value »: « tapswingandco@gmail.com »}] [{« link »: « https://bordeaux.wave-surf-cafe.fr »}] Galerie Tatry
Venez découvrir les danses swing danse swing