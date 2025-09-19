Soirée swing + Initiation danse swing – Gratuit Wave Surf Café Bordeaux

Soirée swing + Initiation danse swing – Gratuit Vendredi 19 juin 2026, 19h00 Wave Surf Café Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:00:00 – 2026-06-19T23:55:00

Fin : 2026-06-19T19:00:00 – 2026-06-19T23:55:00

Saison 2025-2026 : SAVE THE DATE !

Soirées Swing + Initiations

de 19h à Minuit

Vendredi 19 Septembre 2025 : Soirée de rentrée

Vendredi 12 Décembre 2025 : CHRISTMAS PARTY

Vendredi 6 Mars 2026

Vendredi 19 Juin 2026 – SUMMER HOLIDAYS PARTY

au WAVE SURF CAFE :

170 Cours du Médoc – Gallerie Tatry – Bordeaux

https://bordeaux.wave-surf-cafe.fr

Parking + petite restauration

Merci au WSC de nous accueillir dans leurs locaux

Ouvert à tous adhérents et non adhérents

A bientôt pour de jolis moments de partage

L’Abus de Swing est recommandé pour la santé !

Page Facebook : @tapswing

Wave Surf Café 170 cours du Médoc 33000 BORDEAUX Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine https://bordeaux.wave-surf-cafe.fr/ [{« type »: « email », « value »: « tapswingandco@gmail.com »}] [{« link »: « https://bordeaux.wave-surf-cafe.fr »}] Galerie Tatry

Venez découvrir les danses swing danse swing