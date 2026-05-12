Tardets-Sorholus

Soirée tapas et musique

Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Vous êtes invités à Tardets.

Les restaurateurs de la place vous proposent une soirée conviviale où vous pourrez déguster 2 tapas et 1 verre de vin (blanc, rosé ou rouge) ou de bière, ou une boisson sans alcool, pour une somme modique. Vous pourrez apprécier, également, des chants et danses basques. .

Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Soirée tapas et musique

L’événement Soirée tapas et musique Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque