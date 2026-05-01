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Soirée tartes flambées et grillades Friesenheim

Soirée tartes flambées et grillades Friesenheim jeudi 14 mai 2026.

Adresse : 19 rue Principale

Ville : 67860 Friesenheim

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Friesenheim

Soirée tartes flambées et grillades

19 rue Principale Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 17:00:00
fin : 2026-05-14 23:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Dégustation de tartes flambées. Animation musicale avec orchestre.
Tartes flambées cuites au feu de bois, Grillades savoureuses sur brasero, Service boissons à table.
Soirée animée par l’orchestre Mon Nom Est Personne

Venez nombreux partager un moment chaleureux entre amis ou en famille dans une ambiance festive !   .

19 rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 7 50 38 30 51  pompiers.friesenheim@yahoo.fr

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English :

Tasting of tarts flambées. Musical entertainment with orchestra.

L’événement Soirée tartes flambées et grillades Friesenheim a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Ried

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