Soirée tartes flambées et grillades Friesenheim
Soirée tartes flambées et grillades Friesenheim jeudi 14 mai 2026.
Friesenheim
Soirée tartes flambées et grillades
19 rue Principale Friesenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 17:00:00
fin : 2026-05-14 23:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Dégustation de tartes flambées. Animation musicale avec orchestre.
Tartes flambées cuites au feu de bois, Grillades savoureuses sur brasero, Service boissons à table.
Soirée animée par l’orchestre Mon Nom Est Personne
Venez nombreux partager un moment chaleureux entre amis ou en famille dans une ambiance festive ! .
19 rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 7 50 38 30 51 pompiers.friesenheim@yahoo.fr
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English :
Tasting of tarts flambées. Musical entertainment with orchestra.
L’événement Soirée tartes flambées et grillades Friesenheim a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Ried
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