Friesenheim

Soirée tartes flambées et grillades

19 rue Principale Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 17:00:00

fin : 2026-05-14 23:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Dégustation de tartes flambées. Animation musicale avec orchestre.

Tartes flambées cuites au feu de bois, Grillades savoureuses sur brasero, Service boissons à table.

Soirée animée par l’orchestre Mon Nom Est Personne

Venez nombreux partager un moment chaleureux entre amis ou en famille dans une ambiance festive ! .

19 rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 7 50 38 30 51 pompiers.friesenheim@yahoo.fr

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English :

Tasting of tarts flambées. Musical entertainment with orchestra.

L’événement Soirée tartes flambées et grillades Friesenheim a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Ried