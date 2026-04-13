Friesenheim

Marché aux puces

rue Haute Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 06:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Buvette, restauration à midi et petite restauration tout au long de la journée.

Tartes flambées le soir. .

rue Haute Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 7 62 03 02 21 asdf-tresorier@outlook.fr

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English :

L’événement Marché aux puces Friesenheim a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Ried