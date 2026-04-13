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Marché aux puces Friesenheim

Marché aux puces Friesenheim dimanche 9 août 2026.

Adresse : rue Haute

Ville : 67860 Friesenheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Friesenheim

Marché aux puces

rue Haute Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Buvette, restauration à midi et petite restauration tout au long de la journée.
Tartes flambées le soir.   .

rue Haute Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 7 62 03 02 21  asdf-tresorier@outlook.fr

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English :

L’événement Marché aux puces Friesenheim a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Ried

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