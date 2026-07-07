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AGENDA · Friesenheim

Concert chanté par la chorale Double Croche Friesenheim

dimanche 8 novembre 2026 · Friesenheim

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
rue Principale
Ville
67860 Friesenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Friesenheim

Concert chanté par la chorale Double Croche

rue Principale Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 17:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

La Chorale Double Croche de Jebsheim vous invite à son concert à l’église de Friesenheim.

Un moment musical chaleureux
Au profit de la paroisse Saint Nicolas.
Venez nombreux partager ce beau moment de musique et de convivialité !   .

rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 50 20  mairie@friesenheim.fr

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English :

L’événement Concert chanté par la chorale Double Croche Friesenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Grand Ried

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