Concert chanté par la chorale Double Croche Friesenheim
dimanche 8 novembre 2026 · Friesenheim
Informations pratiques
Friesenheim
Concert chanté par la chorale Double Croche
rue Principale Friesenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 17:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
La Chorale Double Croche de Jebsheim vous invite à son concert à l’église de Friesenheim.
Un moment musical chaleureux
Au profit de la paroisse Saint Nicolas.
Venez nombreux partager ce beau moment de musique et de convivialité ! .
rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 50 20 mairie@friesenheim.fr
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English :
L’événement Concert chanté par la chorale Double Croche Friesenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Grand Ried
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