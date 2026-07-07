Informations pratiques

Friesenheim

Concert chanté par la chorale Double Croche

rue Principale Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 17:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

La Chorale Double Croche de Jebsheim vous invite à son concert à l’église de Friesenheim.

Un moment musical chaleureux

Au profit de la paroisse Saint Nicolas.

Venez nombreux partager ce beau moment de musique et de convivialité ! .

rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 50 20 mairie@friesenheim.fr

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English :

L’événement Concert chanté par la chorale Double Croche Friesenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Grand Ried