AGENDA · Friesenheim
Concert spectacle de la chorale Evas du Benin Friesenheim
jeudi 27 août 2026 · Friesenheim
Informations pratiques
Friesenheim
Concert spectacle de la chorale Evas du Benin
rue de Notre Dame Friesenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Concert spectacle avec la chorale Evas du Benin.
Tartes flambées
Buvette .
rue de Notre Dame Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 71 22 83 marcmarx@laposte.net
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English :
L’événement Concert spectacle de la chorale Evas du Benin Friesenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Grand Ried
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