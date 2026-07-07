Informations pratiques

Friesenheim

Concert spectacle de la chorale Evas du Benin

rue de Notre Dame Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Concert spectacle avec la chorale Evas du Benin.

Tartes flambées

Buvette .

rue de Notre Dame Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 71 22 83 marcmarx@laposte.net

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English :

L’événement Concert spectacle de la chorale Evas du Benin Friesenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Grand Ried