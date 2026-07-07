UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Friesenheim

Concert spectacle de la chorale Evas du Benin Friesenheim

jeudi 27 août 2026 · Friesenheim

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
rue de Notre Dame
Ville
67860 Friesenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Friesenheim

Concert spectacle de la chorale Evas du Benin

rue de Notre Dame Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Concert spectacle avec la chorale Evas du Benin.
Tartes flambées
Buvette   .

rue de Notre Dame Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 71 22 83  marcmarx@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert spectacle de la chorale Evas du Benin Friesenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Grand Ried

À voir aussi à Friesenheim (Bas-Rhin)