Loto Friesenheim
dimanche 25 octobre 2026 · Friesenheim
Informations pratiques
Friesenheim
Loto
rue de Rhinau Friesenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
LOTO
Réservation Obligatoire places limitées
Nombreux lots à gagner !
Des paniers garnis
Un VTT de E. Leclerc sport
Bons d’achats Chez Pollen et Pistil 10€ à 100€
Bons d’achats au Super U de 20€ à 300€
Bons d’achats Chez Mireille de 20€ à 15€
Bons d’achats Epicerie Au plus près de 10€ à 50€
Un écran plat led 121 cm
Et de nombreux autres lots
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rue de Rhinau Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 7 62 03 02 21
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English :
L’événement Loto Friesenheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme du Grand Ried
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