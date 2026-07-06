Informations pratiques

Friesenheim

Loto

rue de Rhinau Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 14:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

LOTO

Réservation Obligatoire places limitées

Nombreux lots à gagner !

Des paniers garnis

Un VTT de E. Leclerc sport

Bons d’achats Chez Pollen et Pistil 10€ à 100€

Bons d’achats au Super U de 20€ à 300€

Bons d’achats Chez Mireille de 20€ à 15€

Bons d’achats Epicerie Au plus près de 10€ à 50€

Un écran plat led 121 cm

Et de nombreux autres lots

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rue de Rhinau Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 7 62 03 02 21

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English :

L’événement Loto Friesenheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme du Grand Ried