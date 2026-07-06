UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Friesenheim

Loto Friesenheim

dimanche 25 octobre 2026 · Friesenheim

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue de Rhinau
Ville
67860 Friesenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Friesenheim

Loto

rue de Rhinau Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

LOTO

Réservation Obligatoire places limitées

Nombreux lots à gagner !

Des paniers garnis
Un VTT de E. Leclerc sport
Bons d’achats Chez Pollen et Pistil 10€ à 100€
Bons d’achats au Super U de 20€ à 300€
Bons d’achats Chez Mireille de 20€ à 15€
Bons d’achats Epicerie Au plus près de 10€ à 50€
Un écran plat led 121 cm
Et de nombreux autres lots

    .

rue de Rhinau Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 7 62 03 02 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto Friesenheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme du Grand Ried

À voir aussi à Friesenheim (Bas-Rhin)