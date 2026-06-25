Soirée tartes flambées Yutz
vendredi 3 juillet 2026 · Yutz
Informations pratiques
Yutz
Soirée tartes flambées
13 Rue Louis Blériot Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
L’association Si Yutz M’Était Conté vous invite à une soirée conviviale autour de tartes flambées à l’Aéroparc de Yutz !
Profitez d’une animation musicale assurée par Peggy dans une ambiance chaleureuse et festive.Tout public
0 .
13 Rue Louis Blériot Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 26 82 accueil@mairie-yutz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Si Yutz M’était Conté association invites you to a fun evening featuring tartes flambées at the Yutz Aéroparc!
Enjoy live music by Peggy in a warm and festive atmosphere.
L’événement Soirée tartes flambées Yutz a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Yutz (Moselle)
- Fête nationale Yutz 14 juillet 2026