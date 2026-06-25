Informations pratiques

Yutz

Soirée tartes flambées

13 Rue Louis Blériot Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

L’association Si Yutz M’Était Conté vous invite à une soirée conviviale autour de tartes flambées à l’Aéroparc de Yutz !

Profitez d’une animation musicale assurée par Peggy dans une ambiance chaleureuse et festive.Tout public

0 .

13 Rue Louis Blériot Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 26 82 accueil@mairie-yutz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Si Yutz M’était Conté association invites you to a fun evening featuring tartes flambées at the Yutz Aéroparc!

Enjoy live music by Peggy in a warm and festive atmosphere.

L’événement Soirée tartes flambées Yutz a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME