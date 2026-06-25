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AGENDA · Yutz

Soirée tartes flambées Yutz

vendredi 3 juillet 2026 · Yutz

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
13 Rue Louis Blériot
Ville
57970 Yutz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Yutz

Soirée tartes flambées

13 Rue Louis Blériot Yutz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :
2026-07-03

L’association Si Yutz M’Était Conté vous invite à une soirée conviviale autour de tartes flambées à l’Aéroparc de Yutz !

Profitez d’une animation musicale assurée par Peggy dans une ambiance chaleureuse et festive.Tout public
0  .

13 Rue Louis Blériot Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 26 82  accueil@mairie-yutz.fr

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English :

The Si Yutz M’était Conté association invites you to a fun evening featuring tartes flambées at the Yutz Aéroparc!

Enjoy live music by Peggy in a warm and festive atmosphere.

L’événement Soirée tartes flambées Yutz a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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