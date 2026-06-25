Informations pratiques

Yutz

Fête nationale

13 Rue Louis Blériot Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La Ville de Yutz célèbre la Fête nationale à l’Aéroparc avec un programme festif pour toute la famille.

Tout au long de l’après-midi, profitez d’animations gratuites, de jeux pour les enfants, de démonstrations, d’animations musicales et d’une offre de restauration proposée par les associations yussoises.

La soirée se poursuit avec un bal populaire avant un spectaculaire feu d’artifice pyromusical, puis un retour sur la piste de danse pour clôturer les festivités.Tout public

0 .

13 Rue Louis Blériot Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 26 82 accueil@mairie-yutz.fr

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English :

The City of Yutz is celebrating National Day at the Aéroparc with a festive program for the whole family.

Throughout the afternoon, enjoy free entertainment, games for children, demonstrations, musical performances, and food and drinks provided by local Yutz organizations.

The evening continues with a community dance, followed by a spectacular musical fireworks display, and then back to the dance floor to wrap up the festivities.

L’événement Fête nationale Yutz a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME