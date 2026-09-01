Course d’endurance VTT La YETI 2026 rue de la forêt Yutz
samedi 19 septembre 2026 · rue de la forêt · Yutz
Informations pratiques
Yutz
Course d’endurance VTT La YETI 2026
rue de la forêt Parcours de santé Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Yeti, c’est une course VTT d’endurance devenue un rendez-vous incontournable du paysage sportif régional. Chaque année, elle prend vie au cœur de la forêt de Yutz, sur un circuit de 6 km conçu pour être à la fois accessible, ludique et exigeant.
Ce qui fait la différence ? Une ambiance unique mêlant convivialité, esprit d’équipe et véritable défi sportif. Que vous soyez vététiste occasionnel ou passionné de longue date, chacun peut relever le défi à son rythme.
Le principe
– Équipes de 2 à 6 participants selon les catégories
– Possibilité de participer en solo pour les plus téméraires
Objectif réaliser un maximum de tours pendant la durée de l’épreuve
En cas d’égalité, c’est le temps global qui départagera les concurrents
Une édition qui s’annonce plus intense que jamais
Au programme
– Parcours 100 % nature
– Team building grandeur nature
– Restauration locale Qualité MOSL
– Concert en soirée
– Ambiance sportive et festive toute la journée
Que vous veniez en solo, entre amis, en famille ou avec votre entreprise, la Yeti vous promet une expérience mêlant nature, cohésion et dépassement de soi au cœur de la forêt de Yutz.Tout public
15 .
rue de la forêt Parcours de santé Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 7 70 61 08 77
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English :
The Yeti is a mountain bike endurance race that has become a must-attend event on the regional sports calendar. Every year, it takes place in the heart of the Yutz Forest, on a 6-km course designed to be accessible, fun, and challenging all at once.
What sets it apart? A unique atmosphere blending camaraderie, team spirit, and a genuine athletic challenge. Whether you’re a casual cyclist or a longtime enthusiast, everyone can take on the challenge at their own pace.
The concept:
– Teams of 2 to 6 participants, depending on the category
– Option to participate solo for the most daring
Objective: Complete as many laps as possible during the event
In the event of a tie, the overall time will determine the winner
This year’s event promises to be more intense than ever
On the agenda:
– 100% nature trail
– Life-size team-building activities
– Local cuisine of MOSL quality
– Evening concert
– A sporty and festive atmosphere all day long
Whether you come alone, with friends, with family, or with your company, the Yeti promises an experience that blends nature, team building, and pushing your limits in the heart of the Yutz Forest.
L’événement Course d’endurance VTT La YETI 2026 Yutz a été mis à jour le 2026-08-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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