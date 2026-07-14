Concert de gala Harmonie Municipale de Yutz Yutz
dimanche 11 octobre 2026 · Yutz
Informations pratiques
Yutz
Concert de gala Harmonie Municipale de Yutz
126 rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Pour ses 80 ans, l’Harmonie Municipale de Yutz vous propose son concert de gala, présentant le meilleur de son répertoire des dix dernières années. L’après-midi se poursuivra avec la projection du documentaire 1 an avec l’harmonie du Studio Seven. Vivre une année au coeur de l’harmonie.
Exposition photos de l’association Déclic Cat et de photos d’archives dans le hall.Tout public
0 .
126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr
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English :
To celebrate its 80th anniversary, the Yutz Municipal Band invites you to its gala concert, featuring the best of its repertoire from the past ten years. The afternoon will continue with a screening of the documentary “1 Year with the Band” by Studio Seven. Experience a year in the heart of the band.
A photo exhibition by the “Déclic Cat” association and archival photos will be on display in the lobby.
L’événement Concert de gala Harmonie Municipale de Yutz Yutz a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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