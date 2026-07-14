Informations pratiques

Yutz

Concert de gala Harmonie Municipale de Yutz

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 15:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Pour ses 80 ans, l’Harmonie Municipale de Yutz vous propose son concert de gala, présentant le meilleur de son répertoire des dix dernières années. L’après-midi se poursuivra avec la projection du documentaire 1 an avec l’harmonie du Studio Seven. Vivre une année au coeur de l’harmonie.

Exposition photos de l’association Déclic Cat et de photos d’archives dans le hall.Tout public

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126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

To celebrate its 80th anniversary, the Yutz Municipal Band invites you to its gala concert, featuring the best of its repertoire from the past ten years. The afternoon will continue with a screening of the documentary “1 Year with the Band” by Studio Seven. Experience a year in the heart of the band.

A photo exhibition by the “Déclic Cat” association and archival photos will be on display in the lobby.

L’événement Concert de gala Harmonie Municipale de Yutz Yutz a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME