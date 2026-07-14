Informations pratiques

Yutz

Le goût du bonheur

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

34

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-13 20:30:00

fin : 2026-10-13 22:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Margot et Alexandre, deux tempéraments de feu, s’aiment depuis toujours, mais leur relation est un cocktail explosif de répliques cinglantes et de malentendus. Elle, éternelle célibataire au caractère bien trempé, et lui, veuf arrogant et de mauvaise humeur, sont incapables de se parler sans s’écharper. Pourtant, l’amour n’est jamais loin… s’ils parviennent à briser la glace !

Heureusement, Benjamin, le fils bienveillant et persévérant de Margot,va tout faire pour jouer les entremetteurs. Il est temps de mettre cartes sur table et de révéler les vérités que chacun s’obstine à cacher.

Entre humour mordant et tendresse, Le goût du bonheur promet des moments inoubliables qui vous toucheront en plein cœur !Tout public

34 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Margot and Alexandre, two fiery personalities, have loved each other forever, but their relationship is an explosive mix of biting retorts and misunderstandings. She’s a lifelong single woman with a strong will, and he’s an arrogant, grumpy widower—and they can’t talk to each other without getting into a heated argument. Yet love is never far away… if they can just break the ice!

Fortunately, Benjamin, Margot’s kind and perceptive son, will do everything he can to play matchmaker. It’s time to lay all the cards on the table and reveal the truths that everyone is stubbornly hiding.

With a mix of biting humor and tenderness, *Le goût du bonheur* promises unforgettable moments that will touch your heart!

L’événement Le goût du bonheur Yutz a été mis à jour le 2026-07-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME