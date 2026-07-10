Informations pratiques

Yutz

Hubert-Félix Thiéfaine

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-22 20:30:00

fin : 2026-10-22 22:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Figure incontournable de la scène française, Hubert-Félix Thiéfaine fait étape en 2026 dans le cadre de sa tournée d’adieu.

Après plus de quarante années de carrière, l’artiste s’apprête à retrouver son public pour une ultime série de concerts, portée par l’intensité de ses textes, son univers singulier et une présence scénique devenue culte au fil des décennies.

Entre rock, poésie et chanson française, Hubert-Félix Thiéfaine a marqué plusieurs générations avec des titres devenus incontournables et une écriture profondément libre.

Un rendez-vous exceptionnel pour les fidèles de longue date comme pour celles et ceux souhaitant découvrir une dernière fois sur scène l’un des artistes les plus singuliers de la chanson française.Tout public

60 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

A leading figure on the French music scene, Hubert-Félix Thiéfaine will be making a stop in 2026 as part of his farewell tour.

After a career spanning more than forty years, the artist is set to reunite with his audience for a final series of concerts, driven by the intensity of his lyrics, his unique artistic vision, and a stage presence that has achieved cult status over the decades.

Blending rock, poetry, and French chanson, Hubert-Félix Thiéfaine has left his mark on several generations with songs that have become classics and a deeply free style of songwriting.

An exceptional event for longtime fans as well as for those wishing to see one of the most unique artists in French music on stage one last time.

L’événement Hubert-Félix Thiéfaine Yutz a été mis à jour le 2026-07-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME