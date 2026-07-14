Informations pratiques

Yutz

Cochons d’Inde

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

46

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-29 20:30:00

fin : 2026-09-29 22:30:00

Date(s) :

2026-09-29

Alain Kraft, un bourgeois de cinquante ans d’origine modeste, vient effectuer un retrait d’espèces à sa banque.

Mais la nouvelle direction indienne de l’établissement lui a bloqué son compte et refuse de le laisser partir, l’accusant d’avoir enfreint la loi en s’étant enrichi et en ayant changé de caste …Tout public

46 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Alain Kraft, a fifty-year-old middle-class man from a modest background, went to his bank to make a cash withdrawal.

But the bank’s new Indian management has frozen his account and refuses to let him leave, accusing him of breaking the law by becoming wealthy and “changing his caste.”

L’événement Cochons d’Inde Yutz a été mis à jour le 2026-07-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME