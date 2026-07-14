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Cochons d’Inde Yutz

mardi 29 septembre 2026 · Yutz

Cochons d’Inde Yutz

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
126 rue de la République
Ville
57970 Yutz
Département
Moselle
Tarif
46 Tarif de base plein tarif

Yutz

Cochons d’Inde

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR
46
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-09-29 20:30:00
fin : 2026-09-29 22:30:00

Date(s) :
2026-09-29

Alain Kraft, un bourgeois de cinquante ans d’origine modeste, vient effectuer un retrait d’espèces à sa banque.

Mais la nouvelle direction indienne de l’établissement lui a bloqué son compte et refuse de le laisser partir, l’accusant d’avoir enfreint la loi en s’étant enrichi et en ayant changé de caste …Tout public
46  .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15  lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Alain Kraft, a fifty-year-old middle-class man from a modest background, went to his bank to make a cash withdrawal.

But the bank’s new Indian management has frozen his account and refuses to let him leave, accusing him of breaking the law by becoming wealthy and “changing his caste.”

L’événement Cochons d’Inde Yutz a été mis à jour le 2026-07-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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