Sankofa Unit Yutz

Informations pratiques

Yutz

Sankofa Unit

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 22:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Cette célèbre chorale parisienne de Gospel Urbain a été créée en 2010.Son énergie euphorique et contagieuse, conjuguée à la richesse des voix qui la composent, l’ont rapidement propulsée sur le devant de la scène Gospel européenne.

La chorale est demi-finaliste d’Incroyable Talent en 2012. Quelques mois plus tard, elle chante pour le noël de l’Élysée. Depuis 2014, elle est régulièrement appelée sur les plateaux TV pour The Voice, les 300 chœurs, Taratata… Sankofa Unit est devenue l’amie des plus grands et accompagne de beaux noms du paysage artistique français Mathieu Chédid, Laurent Voulzy, Pascal Obispo, Nolwenn Leroy, M. Pokora, Jenifer, Patrick Fiori, Amel Bent, Chimène Badi, Ibeyi, Shaka Ponk, Rilès, Synapson, Julien Doré, Axelle Red, et tant d’autres…Tout public

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126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

This famous Parisian urban gospel choir was founded in 2010.Its euphoric and infectious energy, combined with the richness of its members’ voices, quickly propelled it to the forefront of the European gospel scene.

The choir was a semifinalist on *Incroyable Talent* in 2012. A few months later, they performed at the Élysée Palace’s Christmas celebration. Since 2014, they have been regularly featured on TV shows such as *The Voice*, *Les 300 Chœurs*, and *Taratata*. Sankofa Unit has become friends with some of the biggest names in the industry and collaborates with leading figures in the French music scene: Mathieu Chédid, Laurent Voulzy, Pascal Obispo, Nolwenn Leroy, M. Pokora, Jenifer, Patrick Fiori, Amel Bent, Chimène Badi, Ibeyi, Shaka Ponk, Rilés, Synapson, Julien Doré, Axelle Red, and so many others?

L’événement Sankofa Unit Yutz a été mis à jour le 2026-07-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME