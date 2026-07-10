Informations pratiques

Yutz

Let’s Go !

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

46

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-11-17 20:30:00

fin : 2026-11-17 22:30:00

Date(s) :

2026-11-17

Fauve Hautot, figure emblématique de l’émission Danse avec les stars, et Romain Guillermic, avec qui elle a participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, ont créé leur compagnie Same But Different, donne vie à son premier spectacle Let’s Go !

Huit corps, voix, êtres qui avancent ensemble…

Ils viennent d’horizons différents, porteurs de leurs histoires, de leurs cicatrices, de leurs rêves. Ce spectacle est un point de rencontre. Un carrefour d’énergies. Un voyage à la fois intime et universel. Une traversée intérieure portée par un groupe d’individus en quête d’eux- mêmes.

Let’s Go ! est un élan. Une main tendue. Un départ vers un ailleurs où l’on avance ensemble, vers plus de lumière, vers plus de joie.Tout public

46 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Fauve Hautot, an iconic figure on the show *Dancing with the Stars*, and Romain Guillermic, with whom she performed at the opening ceremony of the Paris Olympics, have founded their dance company, Same But Different, and are bringing their first show, *Let’s Go!*, to life.

Eight bodies, voices, and souls moving forward together?

They come from different backgrounds, each carrying their own stories, scars, and dreams. This show is a meeting point. A crossroads of energies. A journey that is both intimate and universal. An inner journey led by a group of individuals in search of themselves.

“Let’s Go!” is a burst of energy. An outstretched hand. A departure toward a new place where we move forward together, toward more light, toward more joy.

L’événement Let’s Go ! Yutz a été mis à jour le 2026-07-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME