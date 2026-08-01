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AGENDA · Zellenberg

Soirée tartes flambées Zellenberg

vendredi 7 août 2026 · Zellenberg

Soirée tartes flambées Zellenberg

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place des marronniers
Ville
68340 Zellenberg
Département
Haut-Rhin
Tarif

Zellenberg

Soirée tartes flambées

Place des marronniers Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-07

Retrouvez vous entre amis ou en famille autour de la traditionnelle tarte flambée tout en profitant d’une bonne ambiance musicale !
Retrouvez vous entre amis ou en famille autour de la traditionnelle tarte flambée tout en profitant d’une bonne ambiance musicale !   .

Place des marronniers Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23  info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Meet with friends or family around the traditional tarte flambée while enjoying a good musical atmosphere!

L’événement Soirée tartes flambées Zellenberg a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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