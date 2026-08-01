Soirée tartes flambées Zellenberg
vendredi 7 août 2026 · Zellenberg
Informations pratiques
Zellenberg
Soirée tartes flambées
Place des marronniers Zellenberg Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
Retrouvez vous entre amis ou en famille autour de la traditionnelle tarte flambée tout en profitant d’une bonne ambiance musicale !
Retrouvez vous entre amis ou en famille autour de la traditionnelle tarte flambée tout en profitant d’une bonne ambiance musicale ! .
Place des marronniers Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Meet with friends or family around the traditional tarte flambée while enjoying a good musical atmosphere!
L’événement Soirée tartes flambées Zellenberg a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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