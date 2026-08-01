Informations pratiques

Zellenberg

Soirée tartes flambées

Place des marronniers Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Retrouvez vous entre amis ou en famille autour de la traditionnelle tarte flambée tout en profitant d’une bonne ambiance musicale !

Retrouvez vous entre amis ou en famille autour de la traditionnelle tarte flambée tout en profitant d’une bonne ambiance musicale ! .

Place des marronniers Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet with friends or family around the traditional tarte flambée while enjoying a good musical atmosphere!

L’événement Soirée tartes flambées Zellenberg a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr