Soirée tartiflette Salle socioculturelle Sermages

Le Comité des fêtes de Sermages organise une soirée tartiflette samedi 28 mars 2026.
Rendez-vous à partir de 19h30 pour ce repas, avec animation par Carpe Diem.
Tarifs adultes 20€, enfants 8-15 ans 10€, gratuit pour les moins de 8 ans.
Sur réservation au 03 86 84 37 92 ou 03 86 84 33 14 ou 06 42 15 31 09 .
Salle socioculturelle Le bourg Sermages 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 33 14
