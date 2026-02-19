Soirée tartiflette Salle socioculturelle Sermages

Soirée tartiflette

Salle socioculturelle Le bourg Sermages Nièvre

Le Comité des fêtes de Sermages organise une soirée tartiflette samedi 28 mars 2026.

Rendez-vous à partir de 19h30 pour ce repas, avec animation par Carpe Diem.

Tarifs adultes 20€, enfants 8-15 ans 10€, gratuit pour les moins de 8 ans.

Sur réservation au 03 86 84 37 92 ou 03 86 84 33 14 ou 06 42 15 31 09 .

