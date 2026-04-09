Soirée techno vinyle à Paris : Anika Kunst invitée par Dismal au Badaboum Badaboum Paris

Une nouvelle nuit signée Dismal?

Après une première date remarquée en début d’année, Dismal? poursuit son exploration d’une techno exigeante et immersive. Le collectif parisien, reconnu pour ses formats intimistes et sa direction artistique pointue, propose ici une nouvelle nuit pensée comme une expérience sonore complète, où la musique reste au centre.

Un line-up entre vinyle et narration sonore

En tête d’affiche, Anika Kunst s’impose comme une artiste à suivre sur la scène techno actuelle. Connue pour ses sets vinyle précis et hypnotiques, elle développe une approche sensible du mix, laissant place à la progression, aux textures et à une lecture fine du dancefloor.

À ses côtés, Perfo, artiste français basé à Berlin, viendra enrichir la soirée avec une techno profonde et atmosphérique, nourrie par ses sorties sur des labels comme Mord, 47 ou Illegal Alien. Habitué de clubs emblématiques comme Berghain ou Tresor, il construit des sets immersifs à forte dimension narrative.

Le line-up est complété par Ela et Arrabiata, deux artistes proches du collectif, qui participent à façonner l’identité sonore de Dismal? entre tension, subtilité et énergie contenue.

Une soirée techno immersive au Badaboum

Situé dans le 11e arrondissement, le Badaboum est devenu un lieu incontournable de la scène électronique parisienne. Pour cette nouvelle édition, Dismal? y propose une soirée pensée pour les amateurs de techno exigeante, à la recherche d’une expérience plus immersive et authentique.

Infos pratiques

Lieu : Badaboum, 2 bis rue des Taillandiers, 75011 Paris

Date : samedi 25 avril 2026

Horaires : 23h30 – 07h00

Line-up :

Anika Kunst

Perfo

Ela

Arrabiata

️ Tarifs :

À partir de 12€. Billetterie en ligne via l’application Shotgun

Contact / infos :

Événement disponible sur Shotgun

Instagram : https://www.instagram.com/dismal.sessions/

Pourquoi y aller ?

Pour découvrir une sélection d’artistes à l’approche exigeante, vivre une nuit pensée comme un véritable parcours sonore, et retrouver une certaine idée du club : plus proche, plus immersive, centrée sur la musique.

Le 25 avril, Dismal? revient au Badaboum avec une nouvelle soirée techno à Paris, portée par Anika Kunst, DJ reconnue pour ses sets vinyle précis et puissants. À ses côtés, Perfo, habitué du Berghain, Ela et Arrabiata complètent un line-up pensé pour les amateurs de musique électronique exigeante.

Le samedi 25 avril 2026

de 23h30 à 07h00

payant

Billetterie via l’application Shotgun

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T02:30:00+02:00

fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T23:30:00+02:00_2026-04-25T07:00:00+02:00

Badaboum 2 Rue des Taillandiers 75011 Etablissement polymorphe, le Badaboum n’est pas un bar à cocktail, ce n’est pas non plus un club ou une salle de concert, c’est encore moins une garçonnière cachée au premier étage… Car le Badaboum : c’est tout ça à la fois !Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (231m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (120m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (108.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://shotgun.live/events/dismal-anikakunst-ela-perfo-arrabiata-badaboum-paris-2504262



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