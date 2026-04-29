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Soirée texane et brasero Osthouse

Soirée texane et brasero Osthouse samedi 20 juin 2026.

Adresse : 64 rue de Gerstheim

Ville : 67150 Osthouse

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Osthouse

Soirée texane et brasero

64 rue de Gerstheim Osthouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

ATTENTION Les places sont limitées et partent très vite. Seules les inscriptions accompagnées du règlement sont validées.
Texas Night à Osthouse le mois de juin arrive à grand pas !
Préparez vos chapeaux, l’été démarre fort le 20 juin !

Au menu Viandes grillées au brasero et ses accompagnements
Concert live de Mon nom est personne et danse jusqu’au bout de la nuit.

ATTENTION Les places sont limitées et partent très vite. Seules les inscriptions accompagnées du règlement sont validées.
Ne manquez pas l’événement phare de la saison !   .

64 rue de Gerstheim Osthouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 24 79 72 58 

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English :

ATTENTION: Places are limited and go very quickly. Only registrations accompanied by payment will be validated.

L’événement Soirée texane et brasero Osthouse a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Grand Ried

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