Osthouse

Spectacle son et lumière Le dernier kobold

Rue des Vergers Osthouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-22 21:15:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-28

Au cœur de l’Alsace industrielle du début du XXe siècle, Héloïse Lienhard, jeune héritière rebelle d’une dynastie textile, se retrouve prise au piège de la perspective d’un mariage arrangé avec Jean Moritz, un financier ambitieux et sans scrupules.

Refusant de se plier à son destin imposé, Héloïse se voit portée par son amitié avec les figures historiques Ettore Bugatti et Emile Mathis qui imaginent pour elle un plan audacieux construire une automobile révolutionnaire pour gagner une course prestigieuse sur laquelle Moritz a fait un pari insensé.

Mais derrière les murs de la manufacture familiale, un secret veille un kobold, esprit domestique farceur et protecteur, du nom de Monsieur Hinzelmann.

Tandis que les machines se dérèglent et que les ouvriers parlent de malédiction, Héloïse comprend que l’avenir de l’usine dépend autant de la modernité que du respect des anciennes croyances.

Entre sabotages, incendie, exorcisme rocambolesque et envolées mécaniques, Héloïse devra faire preuve d’ingéniosité pour concilier son désir de liberté et son devoir envers sa famille.

Véritable épopée industrielle mêlant suspense, humour, émotion et fantastique, Le Dernier Kobold est un hommage vibrant à l’Alsace industrielle, à ses pionniers, à ses ouvriers, à ses légendes oubliées…

Une invitation à croire en l’impossible ! .

Rue des Vergers Osthouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 contact@projectill.fr

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L’événement Spectacle son et lumière Le dernier kobold Osthouse a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Grand Ried