Soirée théatrale Salle des fêtes Aillas
Soirée théatrale Salle des fêtes Aillas samedi 25 avril 2026.
Aillas
Soirée théatrale
Salle des fêtes 5 Rue d’Albret Aillas Gironde
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 11:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Soirée théâtrale organisée par l’association Label Troup . .
Salle des fêtes 5 Rue d’Albret Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 31 72
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English : Soirée théatrale
L’événement Soirée théatrale Aillas a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers
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