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Soirée théatrale Salle des fêtes Aillas

Soirée théatrale Salle des fêtes Aillas

Soirée théatrale Salle des fêtes Aillas samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 5 Rue d'Albret

Ville : 33124 Aillas

Département : Gironde

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 4 4 Tarif réduit

Aillas

Soirée théatrale

Salle des fêtes 5 Rue d’Albret Aillas Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 11:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Soirée théâtrale organisée par l’association Label Troup .   .

Salle des fêtes 5 Rue d’Albret Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 31 72 

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English : Soirée théatrale

L’événement Soirée théatrale Aillas a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers

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