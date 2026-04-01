Soirée théatrale Salle des fêtes Aillas

Aillas

Soirée théatrale

Salle des fêtes 5 Rue d’Albret Aillas Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 11:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Soirée théâtrale organisée par l’association Label Troup . .

Salle des fêtes 5 Rue d’Albret Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 31 72

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English : Soirée théatrale

L’événement Soirée théatrale Aillas a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers